«Суонси» подписал Жордана Айю

Нападающий «Астон Виллы» Жордан Айю стал игроком «Суонси».

В английском клубе сообщили, что 25-летний африканец перешел в стан «лебедей» в последние часы трансферного окна.

Соглашение форварда с клубом рассчитано до 2020 года. Напомним, что за «Суонси» выступал старший брат Жордана Андре Айю.

В текущем сезоне Жордан Айю сыграл 22-х матчах Чемпионшипа, в которых забил три гола и сделал четыре голевые передачи.