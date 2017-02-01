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    «Суонси» подписал Жордана Айю

    Нападающий «Астон Виллы» Жордан Айю стал игроком «Суонси».

    В английском клубе сообщили, что 25-летний африканец перешел в стан «лебедей» в последние часы трансферного окна.

    Соглашение форварда с клубом рассчитано до 2020 года. Напомним, что за «Суонси» выступал старший брат Жордана Андре Айю.

    В текущем сезоне Жордан Айю сыграл 22-х матчах Чемпионшипа, в которых забил три гола и сделал четыре голевые передачи.

    Источник: Twitter

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    01.02.2017 08:55
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