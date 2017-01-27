Дзагоев: «Рад находиться в ЦСКА, но хочу попробовать себя за рубежом»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев признался, что не считает себя звездой. При этом он не скрывает своего желания попробовать свои силы в зарубежном клубе.

«Я не считаю себя звездой (улыбается). И вообще, у нас много сильных игроков осталось – и Марио Фернандес в ЦСКА давно, и Понтус Вернблум. Вот они – звезды. Муса, Думбия, Вагнер – тоже. У Вагнера свой путь был, Думбия с Мусой заслужили право поиграть в Европе. Искренне болею сейчас за Ахмеда. Он молодец.

Я рад находиться в ЦСКА, но своего желания попробовать себя за рубежом никогда не скрывал. Нужно работать и ждать шанса», – сказал Дзагоев.

В текущем сезоне он провел в составе ЦСКА в Премьер-лиге девять матчей, в которых отдал две результативные передачи.