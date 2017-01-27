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  • Дзагоев: «Рад находиться в ЦСКА, но хочу попробовать себя за рубежом»

Дзагоев: «Рад находиться в ЦСКА, но хочу попробовать себя за рубежом»

27 января 2017, 08:32
25

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев признался, что не считает себя звездой. При этом он не скрывает своего желания попробовать свои силы в зарубежном клубе.

«Я не считаю себя звездой (улыбается). И вообще, у нас много сильных игроков осталось – и Марио Фернандес в ЦСКА давно, и Понтус Вернблум. Вот они – звезды. Муса, Думбия, Вагнер – тоже. У Вагнера свой путь был, Думбия с Мусой заслужили право поиграть в Европе. Искренне болею сейчас за Ахмеда. Он молодец.

Я рад находиться в ЦСКА, но своего желания попробовать себя за рубежом никогда не скрывал. Нужно работать и ждать шанса», – сказал Дзагоев.

В текущем сезоне он провел в составе ЦСКА в Премьер-лиге девять матчей, в которых отдал две результативные передачи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (25)
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Sasha1086
1485496245
Время Европы ушло , да и ЦСКА сейчас выступает не ахти
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_Kotenok_
1485498661
Поздняк метаться паря.
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Cobold
1485501425
Скатертью дорога.
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Boniel+
1485502591
Кроме "Алании" ни один другой клуб и близко не подпустит этого парня к своим воротам!Сначала нужно научиться играть в футбол,а уже затем искать варианты.
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Snek
1485504057
Поздно захотел, в это году точно никто не купит уже, а в следующем только если бодро в еврокубках сыграет, а попадут ли туда армейцы, вот вопрос.. Другие варианты Кубок Конфедераций или ЧМ, а проявит ли там себя, в любом случае, у него 1-2 года осталось.
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h3LL1k
1485505511
имхо мне кажется он раньше лучше играл... ну всё равно удачи Алан!
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iuda
1485507432
Лучше с Заремой танцуй за рубежом
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Виталич
1485509273
жаль если уйдет..он ЦСКА нужен..
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Nehdan4ik
1485524459
Давно надо было идти Алан. Надо пробовать а не говорить
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ivanthebest
1485527682
Один уже дождался... В навозных рамах до сих пор стоит... Рекорды один за одним штампует...
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