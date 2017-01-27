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    Дзагоев: «Рад находиться в ЦСКА, но хочу попробовать себя за рубежом»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев признался, что не считает себя звездой. При этом он не скрывает своего желания попробовать свои силы в зарубежном клубе.

    «Я не считаю себя звездой (улыбается). И вообще, у нас много сильных игроков осталось – и Марио Фернандес в ЦСКА давно, и Понтус Вернблум. Вот они – звезды. Муса, Думбия, Вагнер – тоже. У Вагнера свой путь был, Думбия с Мусой заслужили право поиграть в Европе. Искренне болею сейчас за Ахмеда. Он молодец.

    Я рад находиться в ЦСКА, но своего желания попробовать себя за рубежом никогда не скрывал. Нужно работать и ждать шанса», – сказал Дзагоев.

    В текущем сезоне он провел в составе ЦСКА в Премьер-лиге девять матчей, в которых отдал две результативные передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.01.2017 08:32
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 27 января 2017, 17:34

      Один уже дождался... В навозных рамах до сих пор стоит... Рекорды один за одним штампует...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 27 января 2017, 16:40

      Давно надо было идти Алан. Надо пробовать а не говорить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Виталич 27 января 2017, 12:27

      жаль если уйдет..он ЦСКА нужен..

      -1
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      ...
      Рейтинг: +189

      Непутриот > Виталич 27 января 2017, 12:42

      Не уйдет...кому он нужен...

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 27 января 2017, 11:57

      Лучше с Заремой танцуй за рубежом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 27 января 2017, 11:44

      А предложений как небыло так и нет

      0
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      Рейтинг: +86

      Luccot 27 января 2017, 11:36

      круто

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 27 января 2017, 11:25

      имхо мне кажется он раньше лучше играл... ну всё равно удачи Алан!

      -1
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 27 января 2017, 11:04

      С такой результативностью, к Аршавину. Тот там )) звезда N1. Может и тебя подтянет.

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek 27 января 2017, 11:00

      Поздно захотел, в это году точно никто не купит уже, а в следующем только если бодро в еврокубках сыграет, а попадут ли туда армейцы, вот вопрос.. Другие варианты Кубок Конфедераций или ЧМ, а проявит ли там себя, в любом случае, у него 1-2 года осталось.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 27 января 2017, 10:40

      оставайся в цска

      0
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