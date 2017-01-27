Дзагоев: «Рад находиться в ЦСКА, но хочу попробовать себя за рубежом»

Один уже дождался... В навозных рамах до сих пор стоит... Рекорды один за одним штампует...
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев признался, что не считает себя звездой. При этом он не скрывает своего желания попробовать свои силы в зарубежном клубе.
«Я не считаю себя звездой (улыбается). И вообще, у нас много сильных игроков осталось – и Марио Фернандес в ЦСКА давно, и Понтус Вернблум. Вот они – звезды. Муса, Думбия, Вагнер – тоже. У Вагнера свой путь был, Думбия с Мусой заслужили право поиграть в Европе. Искренне болею сейчас за Ахмеда. Он молодец.
Я рад находиться в ЦСКА, но своего желания попробовать себя за рубежом никогда не скрывал. Нужно работать и ждать шанса», – сказал Дзагоев.
В текущем сезоне он провел в составе ЦСКА в Премьер-лиге девять матчей, в которых отдал две результативные передачи.