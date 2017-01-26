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    «Локомотив» может приобрести Фарфана

    Бывший нападающий «Шальке-04» Джефферсон Фарфан может продолжить карьеру в «Локомотиве». По информации источника, руководство железнодорожников планирует подписать с 32-летним перуанцем однолетний контракт. Сообщается, что стороны уже ведут переговоры.

    Напомним, на данный момент Фарфан находится в статусе свободного агента. Последним местом работы нападающего была «Аль-Джазира» из ОАЭ, которую он покинул осенью прошлого года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.01.2017 21:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +32

      Nehdan4ik 27 января 2017, 01:15

      свободный агент можно , конечно но с небольшой зарплатой, с напами проблема у Локо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 27 января 2017, 00:12

      Летят утки....и 2 гуся...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 26 января 2017, 23:54

      Рфпл как всегда занимается своим любимым делом - отмывает бабосы.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 26 января 2017, 23:42

      РФПЛ-лига тех, кому за 30!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Fanfurik 26 января 2017, 22:53

      на кой этот старпер

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 26 января 2017, 21:45

      когда-то был ничегошный. но коль свободный агент, то почему бы и нет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -2

      hyryrg 26 января 2017, 21:23

      норм парниша

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 26 января 2017, 21:18

      бред

      0
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