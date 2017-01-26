«Локомотив» может приобрести Фарфана

Бывший нападающий «Шальке-04» Джефферсон Фарфан может продолжить карьеру в «Локомотиве». По информации источника, руководство железнодорожников планирует подписать с 32-летним перуанцем однолетний контракт. Сообщается, что стороны уже ведут переговоры.

Напомним, на данный момент Фарфан находится в статусе свободного агента. Последним местом работы нападающего была «Аль-Джазира» из ОАЭ, которую он покинул осенью прошлого года.