Источник: «Уотфорд» арендует у «Милана» Ньянга и будет иметь право выкупа за 18,5 миллиона

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянга близок к переходу в «Уотфорд». По информации источника, английский клуб арендует 22-летнего футболиста до конца нынешнего сезона за 500 тысяч евро. Кроме того, «шершни» будут иметь право выкупа игрока за 18,5 миллиона. Отметим, что сам футболист согласился перейти в новую команду.

В нынешнем сезоне Ньянг провел за «Милан» в Серии А 18 матчей, в которых записал на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.