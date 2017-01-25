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    Источник: «Уотфорд» арендует у «Милана» Ньянга и будет иметь право выкупа за 18,5 миллиона

    Нападающий «Милана» М'Байе Ньянга близок к переходу в «Уотфорд». По информации источника, английский клуб арендует 22-летнего футболиста до конца нынешнего сезона за 500 тысяч евро. Кроме того, «шершни» будут иметь право выкупа игрока за 18,5 миллиона. Отметим, что сам футболист согласился перейти в новую команду.

    В нынешнем сезоне Ньянг провел за «Милан» в Серии А 18 матчей, в которых записал на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.

    Источник: Football Italia

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    25.01.2017 21:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +284

      Kano 25 января 2017, 21:41

      Не плохо для Уотфорда. Хотя потеря Игало будет ощутимой.

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