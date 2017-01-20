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    Маурисио заинтересовал «Ниццу» и «Бордо»

    В услугах хавбека «Зенита» Маурисио заинтересованы два французских клубов.

    Как сообщает Footmercato, бразильца в своих рядах хотят видеть «Ницца» и «Бордо». Оба французских клуба рассматривают вариант с арендой Маурисио.

    Интересно, что представители «Ниццы» уже контактировали с агентами 28-летнего хавбека.

    В нынешнем сезоне Маурисио сыграл в 20-ти матчах за «Зенит», в которых забил два гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.01.2017 12:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 20 января 2017, 16:44

      Лучше в Ниццу, там вроде все шансы есть на чемпионство, но Лига чемпионов точно. Да и заодно с Рыбусом встретится. Во Франции расстояния меньше.

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