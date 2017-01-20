Маурисио заинтересовал «Ниццу» и «Бордо»

Лучше в Ниццу, там вроде все шансы есть на чемпионство, но Лига чемпионов точно. Да и заодно с Рыбусом встретится. Во Франции расстояния меньше.
В услугах хавбека «Зенита» Маурисио заинтересованы два французских клубов.
Как сообщает Footmercato, бразильца в своих рядах хотят видеть «Ницца» и «Бордо». Оба французских клуба рассматривают вариант с арендой Маурисио.
Интересно, что представители «Ниццы» уже контактировали с агентами 28-летнего хавбека.
В нынешнем сезоне Маурисио сыграл в 20-ти матчах за «Зенит», в которых забил два гола.