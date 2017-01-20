Маурисио заинтересовал «Ниццу» и «Бордо»

В услугах хавбека «Зенита» Маурисио заинтересованы два французских клубов.

Как сообщает Footmercato, бразильца в своих рядах хотят видеть «Ницца» и «Бордо». Оба французских клуба рассматривают вариант с арендой Маурисио.

Интересно, что представители «Ниццы» уже контактировали с агентами 28-летнего хавбека.

В нынешнем сезоне Маурисио сыграл в 20-ти матчах за «Зенит», в которых забил два гола.