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Широков не собирается возобновлять карьеру футболиста

19 января 2017, 13:45
17

Экс-капитан сборной России Роман Широков рассказал о нежелании возвращаться на поле.

«Карьеру футболиста не продолжу. У меня сейчас нет как таковых предложений о продолжении карьеры футболиста. Был вариант с «Уралом», который меня устраивал по всем параметрам. Поразмыслив, я понял, что лучше остаться в профсоюзе и реализовать те проекты, которые мы задумали. У нас собралась отличная команда, и мне не хочется еe бросать. Пока неплохо себя чувствую в роли функционера. Есть много идей, которые мы хотим реализовать, просто это долгий процесс», — сказал Широков.

В период с 2008-го по 2014 год Широков выступал за «Зенит», в составе которого выиграл все российские турниры, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Последним клубом в профессиональной карьере футболиста стал ЦСКА, воспитанником которого он является.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Урал Широков Роман
Комментарии (17)
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alll-1
1484823191
так и не будет ни каких предложение сиди в твитаре
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serhz
1484823213
А может не надо тебе функционером , хоть и профсоюзным ?- -с людьми то находить общий язык так и не научился ! - на понтах весь .
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Lester84
1484823723
Да хорош заливать! Урал просто твои финансовые аппетиты не потянул))
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artem 81
1484824200
почти все титулы выйграл можно и отдохнуть
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Pro100Kid
1484825456
Вот и правильно. Раз ушел с поля в кабинеты, то пусть и двигается в этом направлении.
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IVAN53
1484830486
Да поганый след оставил после себя
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red_blue_fury
1484830806
да и хуй с ним!
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neofizer
1484844904
горе то какое..
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Igil777
1484846806
Написал просто, чтобы забрать бонус...
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Tdutybq 22
1485146023
А как же чемпионат мира без него...?
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