Широков не собирается возобновлять карьеру футболиста

Экс-капитан сборной России Роман Широков рассказал о нежелании возвращаться на поле.

«Карьеру футболиста не продолжу. У меня сейчас нет как таковых предложений о продолжении карьеры футболиста. Был вариант с «Уралом», который меня устраивал по всем параметрам. Поразмыслив, я понял, что лучше остаться в профсоюзе и реализовать те проекты, которые мы задумали. У нас собралась отличная команда, и мне не хочется еe бросать. Пока неплохо себя чувствую в роли функционера. Есть много идей, которые мы хотим реализовать, просто это долгий процесс», — сказал Широков.

В период с 2008-го по 2014 год Широков выступал за «Зенит», в составе которого выиграл все российские турниры, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Последним клубом в профессиональной карьере футболиста стал ЦСКА, воспитанником которого он является.