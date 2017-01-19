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    Широков не собирается возобновлять карьеру футболиста

    Экс-капитан сборной России Роман Широков рассказал о нежелании возвращаться на поле.

    «Карьеру футболиста не продолжу. У меня сейчас нет как таковых предложений о продолжении карьеры футболиста. Был вариант с «Уралом», который меня устраивал по всем параметрам. Поразмыслив, я понял, что лучше остаться в профсоюзе и реализовать те проекты, которые мы задумали. У нас собралась отличная команда, и мне не хочется еe бросать. Пока неплохо себя чувствую в роли функционера. Есть много идей, которые мы хотим реализовать, просто это долгий процесс», — сказал Широков.

    В период с 2008-го по 2014 год Широков выступал за «Зенит», в составе которого выиграл все российские турниры, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Последним клубом в профессиональной карьере футболиста стал ЦСКА, воспитанником которого он является.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.01.2017 13:45
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +30

      Tdutybq 22 23 января 2017, 07:33

      А как же чемпионат мира без него...?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Igil777 19 января 2017, 20:26

      Написал просто, чтобы забрать бонус...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 19 января 2017, 19:55

      горе то какое..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Borz1 19 января 2017, 18:44

      Куда ему

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +158

      dimon2602 19 января 2017, 17:40

      Да мог бы попылить еще...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 19 января 2017, 16:49

      Каждому своё время!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 19 января 2017, 16:48

      Дело в бабле... Без единого вопроса...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 19 января 2017, 16:00

      да и хуй с ним!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      IVAN53 19 января 2017, 15:54

      Да поганый след оставил после себя

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 января 2017, 15:38

      Роман?! А для административной работы нужно лишь иметь зад и уметь "надувать щёки"? Или всё-таки ещё требуется образование и опыт управленческой работы? Или в голове пример с недодамочкой из Министерства обороны? Так она хоть ноги умела раздвигать перед теми, перед кем нужно! Мужику такое не подходит... Впрочем, если только раздвигать ягодицы... Если там, конечно, много персон совсем экзотической ориентации... И предпочитают футболистов... Даже не слишком юных... Уж и не знаю, что теперь думать?!

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