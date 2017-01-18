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    Агент Широкова: «Роман готов вернуться в большой футбол, он в форме»

    Футбольный агент Арсен Минасов, представляющий интересы бывшего капитана сборной России Романа Широкова, рассказал о ближайших планах своего клиента. Ранее сообщалось, что Широков может возобновить карьеру игрока и перейти в «Урал».

    «Романа Широкова точно не будет в «Урале». Сам игрок готов вернуться в большой футбол, он в форме. Нельзя исключать того, что он еще будет где-то играть», — сказал Минасов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.01.2017 16:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 января 2017, 02:09

      Рома, ты уж определяйся скорее, нужен ли тебе футбол, или это всё идёт только от агента, подогревая к нему интерес?

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 18 января 2017, 23:20

      Не умерла - так умерла.Санта-барбара.

      0
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      Рейтинг: +76

      lebron777 18 января 2017, 18:11

      да в такой же форме какой и был, мяч пинать то уж не разучился. Пирло сколько лет и ничё,раздаёт да разворачивает...Широков такого же плана ,я бы еще посмотрел на него,из любопытства,в Краснодар может ))))))))

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 января 2017, 17:27

      Прочитал высказывание президента клуба Урал Г. Иванова, что Р. Широков больше
      играть в футбол не будет.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 18 января 2017, 17:21

      Где же Роман поддерживал форму? Если действительно в форме, то флаг ему в руки.

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 18 января 2017, 17:20

      Никому не нужен. ? Или денег много хочет?

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      Рейтинг: +933

      alll-1 18 января 2017, 17:02

      он в форме
      только вот в какой ?

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