Агент Широкова: «Роман готов вернуться в большой футбол, он в форме»

Футбольный агент Арсен Минасов, представляющий интересы бывшего капитана сборной России Романа Широкова, рассказал о ближайших планах своего клиента. Ранее сообщалось, что Широков может возобновить карьеру игрока и перейти в «Урал».

«Романа Широкова точно не будет в «Урале». Сам игрок готов вернуться в большой футбол, он в форме. Нельзя исключать того, что он еще будет где-то играть», — сказал Минасов.