Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Молодежку «Урала» возглавил сын Тарханова

    Сын главного тренера «Урала» Александра Тарханова Юрий Тарханов будет работать с молодежной командой екатеринбуржцев.

    В клубе сообщили, что бывший тренер молодежного состава «Урала» Погос Галстян вошел в тренерский штаб первой команды.

    Источник отмечает, что под руководством Юрия Тарханова молодые футболисты уральского клуба начали подготовку ко второй части сезона и уже успели провести несколько тренировочных занятий.

    Источник: ФК «Урал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.01.2017 11:42
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 17 января 2017, 12:20

      1987 года рождения уже тренер))) в футбольном плане карьера не пошла мб в тренерской пойдёт удачи батя у него красавчик вообще))

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11