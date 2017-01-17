Молодежку «Урала» возглавил сын Тарханова

Сын главного тренера «Урала» Александра Тарханова Юрий Тарханов будет работать с молодежной командой екатеринбуржцев.

В клубе сообщили, что бывший тренер молодежного состава «Урала» Погос Галстян вошел в тренерский штаб первой команды.

Источник отмечает, что под руководством Юрия Тарханова молодые футболисты уральского клуба начали подготовку ко второй части сезона и уже успели провести несколько тренировочных занятий.