Молодежку «Урала» возглавил сын Тарханова

1987 года рождения уже тренер))) в футбольном плане карьера не пошла мб в тренерской пойдёт удачи батя у него красавчик вообще))
Сын главного тренера «Урала» Александра Тарханова Юрий Тарханов будет работать с молодежной командой екатеринбуржцев.
В клубе сообщили, что бывший тренер молодежного состава «Урала» Погос Галстян вошел в тренерский штаб первой команды.
Источник отмечает, что под руководством Юрия Тарханова молодые футболисты уральского клуба начали подготовку ко второй части сезона и уже успели провести несколько тренировочных занятий.