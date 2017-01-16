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    Дракслер стал первым чемпионом мира с 2008 года, забившим в Лиге 1

    Немецкий полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер принес победу парижанам в матче 20-го тура Лиги 1 с «Ренном» (1:0).

    Таким образом, футболист сборной Германии стал первым с 2008 года, кто отмечался голом в элитном дивизионе чемпионате Франции в статусе чемпиона мира. Тогда за «Лион» забил чемпион мира в составе команды Италии защитник Фабио Гроссо.

    Источник: Twitter

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    16.01.2017 23:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 17 января 2017, 00:07

      "Дракслер стал первым чемпио.. бла-бла...в Лиге 1...бла-бла" Да уж. С таким чемпионатом только и остается, что такие вот "важные" факты отмечать.

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 16 января 2017, 23:47

      Да все понятно с этой лигой..
      Топ-чемпионат, прости Господи..

      -1
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