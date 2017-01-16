Дракслер стал первым чемпионом мира с 2008 года, забившим в Лиге 1

Немецкий полузащитник ПСЖ Юлиан Дракслер принес победу парижанам в матче 20-го тура Лиги 1 с «Ренном» (1:0).

Таким образом, футболист сборной Германии стал первым с 2008 года, кто отмечался голом в элитном дивизионе чемпионате Франции в статусе чемпиона мира. Тогда за «Лион» забил чемпион мира в составе команды Италии защитник Фабио Гроссо.