«Рубин» отправился на зимний сбор

В понедельник, 16 января, утренним чартером из Казани «Рубин» отправился в Малагу. Оттуда на автобусе команда доберется до Сотогранде, где запланировано проведение первого учебно-тренировочного сбора команды в зимнее межсезонье. В Испанию Хави Грасия взял 27 футболистов.

Вратари: Сергей Рыжиков, Юрий Нестеренко, Тимур Акмурзин.

Защитники: Олег Кузьмин, Эльмир Набиуллин, Виталий Устинов, Никита Михайлов, Тарас Бурлак, Соломон Кверквелия, Карлос Самбрано, Серхио Санчес, Эмиль Бергстрем, Мориц Бауэр.

Полузащитники: Гекдениз Карадениз, Мийо Цакташ, Рубен Рочина, Самуэль Гарсия, Алекс Сонг, Денис Ткачук, Ильзат Ахметов, Динияр Билялетдинов, Руслан Камболов, Магомед Оздоев, Георгий Махатадзе.

Нападающие: Рифат Жемалетдинов, Максим Канунников, Жонатас.

Уже по ходу сбора к команде присоединятся Янн Мвила и Максим Лестьенн. Сбор продлится до 26 января. На этот период запланирован один контрольный матч.