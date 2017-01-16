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    «Рубин» отправился на зимний сбор

    В понедельник, 16 января, утренним чартером из Казани «Рубин» отправился в Малагу. Оттуда на автобусе команда доберется до Сотогранде, где запланировано проведение первого учебно-тренировочного сбора команды в зимнее межсезонье. В Испанию Хави Грасия взял 27 футболистов.

    Вратари: Сергей Рыжиков, Юрий Нестеренко, Тимур Акмурзин.

    Защитники: Олег Кузьмин, Эльмир Набиуллин, Виталий Устинов, Никита Михайлов, Тарас Бурлак, Соломон Кверквелия, Карлос Самбрано, Серхио Санчес, Эмиль Бергстрем, Мориц Бауэр.

    Полузащитники: Гекдениз Карадениз, Мийо Цакташ, Рубен Рочина, Самуэль Гарсия, Алекс Сонг, Денис Ткачук, Ильзат Ахметов, Динияр Билялетдинов, Руслан Камболов, Магомед Оздоев, Георгий Махатадзе.

    Нападающие: Рифат Жемалетдинов, Максим Канунников, Жонатас.

    Уже по ходу сбора к команде присоединятся Янн Мвила и Максим Лестьенн. Сбор продлится до 26 января. На этот период запланирован один контрольный матч.

    Источник: ФК «Рубин»

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    16.01.2017 11:15
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