«Томь» может сыграть с «Ростовом» в Перми

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков пока не знает, где его команда примет «Ростов» в 18 туре российской Премьер-лиги.

«Нет ясности с первым матчем. Играем с «Ростовом» в Томске, по календарю. Но поле 3 марта на 100 процентов не будет готово. Запасная арена у нас в Перми, там тоже по климатическим условиям есть риски. Так что сейчас решаем, где играть», – сказал Петраков.

После 17 туров «Томь» занимает последнее место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.