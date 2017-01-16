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    «Томь» может сыграть с «Ростовом» в Перми

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков пока не знает, где его команда примет «Ростов» в 18 туре российской Премьер-лиги.

    «Нет ясности с первым матчем. Играем с «Ростовом» в Томске, по календарю. Но поле 3 марта на 100 процентов не будет готово. Запасная арена у нас в Перми, там тоже по климатическим условиям есть риски. Так что сейчас решаем, где играть», – сказал Петраков.

    После 17 туров «Томь» занимает последнее место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.01.2017 10:05
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +176

      gencha19 16 января 2017, 14:24

      Добро пожаловать в Ростов-на-Дону.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 16 января 2017, 10:36

      Календарь составляли дилетанты...В марте по- любому в Ростове намного теплее ,чем в Сибири, но игра запланирована именно в Томске...Зато 20.08.16 - посередине лета, когда в Ростове- невыносимая жара, поставили игру 1 круга...Извините, но иногда голову надо все-таки включать ???

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2336

      den161 16 января 2017, 10:34

      Езжайте в ростов. с локо в прошлом году играли же...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 января 2017, 10:33

      Все игроки разбежались. Так что можно играть и в Томске в НАСТОЛЬНЫЙ футбол, в офисе.

      -1
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      Рейтинг: +2336

      den161 > kykyi 16 января 2017, 10:35

      тогда уже в фифу онлайн )))))))))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > den161 16 января 2017, 10:42

      В фифу, можно даже в финале ЛЧ сразится и выиграть. Потом звездочек на форму нашить.

      -1
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