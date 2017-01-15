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    Озил в пятый раз назван лучшим игроком Германии по итогам года

    Полузащитник «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил признан лучшим игроком своей страны по итогам 2016 года. В голосовании 28-летний хавбек набрал 54,5%. Данная награда стала пятой в карьере футболиста.

    Отметим, что второе место в голосовании досталось полузащитнику «Реала» Тони Кроосу (33,9%), на третьей позиции расположился защитник «Кельна» Йонас Хектор (4%).

    В нынешнем сезоне Озил провел за «Арсенал» 18 матчей, в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: DFB

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    15.01.2017 19:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2174

      LOKOfanatik19 15 января 2017, 22:57

      А Мюллер как же??? Что то своих не шипко любят!

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    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 15 января 2017, 21:56

      Значит в Германии любят Месута.

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