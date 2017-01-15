Озил в пятый раз назван лучшим игроком Германии по итогам года

Полузащитник «Арсенала» и сборной Германии Месут Озил признан лучшим игроком своей страны по итогам 2016 года. В голосовании 28-летний хавбек набрал 54,5%. Данная награда стала пятой в карьере футболиста.

Отметим, что второе место в голосовании досталось полузащитнику «Реала» Тони Кроосу (33,9%), на третьей позиции расположился защитник «Кельна» Йонас Хектор (4%).

В нынешнем сезоне Озил провел за «Арсенал» 18 матчей, в которых забил пять голов и сделал три результативные передачи.