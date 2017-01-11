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    Бывший игрок «Спартака» Алекс покинул «Интернасьонал»

    Бывший капитан московского «Спартака» полузащитник Алекс расторг соглашение с «Интернасьоналом», за который выступал с 2013 года.

    Также Алекс отметился в чемпионате Катара и бразильских «Гуарани» и «Коринтиансе».

    В текущем сезоне хавбек провел в чемпионате Бразилии 23 матча, записал на свой счет один мяч и две голевые передачи.

    Контракт Алекса с «Интернасьоналом» истекал летом текущего года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2017 13:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 13 января 2017, 18:27

      И чего из Спартака когда то сорвался? Ведь всё получалось. В связке с Веллитоном шикарно играли. Алекс такие пасы выдавал! Конфетка!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 11 января 2017, 14:05

      желательно в шанхай

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    • ...
      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 11 января 2017, 14:04

      давай в китай

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