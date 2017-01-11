Бывший игрок «Спартака» Алекс покинул «Интернасьонал»

Бывший капитан московского «Спартака» полузащитник Алекс расторг соглашение с «Интернасьоналом», за который выступал с 2013 года.

Также Алекс отметился в чемпионате Катара и бразильских «Гуарани» и «Коринтиансе».

В текущем сезоне хавбек провел в чемпионате Бразилии 23 матча, записал на свой счет один мяч и две голевые передачи.

Контракт Алекса с «Интернасьоналом» истекал летом текущего года.