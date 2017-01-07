«Милан» готов потратить на трансферы 150 миллионов, цели – Берарди, Бернардески, Кейта и Мусаччио

Руководство «Милана» готово выделить на приобретения во время зимнего трансферного окна 150 миллионов евро.

По информации источника, главными целями красно-черных являются нападающие Доменико Берарди, Федерико Бернардески и Бальде Кейта, выступающие за «Сассуоло», «Фиорентину» и «Лацио» соответственно, а также защитник «Вильярреала» Матео Мусаччио.

Отметим, что на данный момент «Милан» занимает в турнирной таблице Серии А пятое место, имея в активе 33 очка.