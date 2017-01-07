Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Милан» готов потратить на трансферы 150 миллионов, цели – Берарди, Бернардески, Кейта и Мусаччио

    Руководство «Милана» готово выделить на приобретения во время зимнего трансферного окна 150 миллионов евро.

    По информации источника, главными целями красно-черных являются нападающие Доменико Берарди, Федерико Бернардески и Бальде Кейта, выступающие за «Сассуоло», «Фиорентину» и «Лацио» соответственно, а также защитник «Вильярреала» Матео Мусаччио.

    Отметим, что на данный момент «Милан» занимает в турнирной таблице Серии А пятое место, имея в активе 33 очка.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.01.2017 19:01
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +112

      ПаХан638 8 января 2017, 01:51

      ну и какого чёрта? где изменения в клубе с приходом новых владельцев? когда игроков берут из середнячков, единственно видно что перестали пропихивать стариков свободных агентов, чё за Фабрегаса все забыли? где вообще хоть один звёздный игрок? мда..... тренер ведёт трансферную политику клуба? меняйте тренера.........

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Fenom 7 января 2017, 22:44

      Отличные ребята
      Как правда они собрались Берарди забирать у Ювентуса
      Не уж то Доннаруму отдадут

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11