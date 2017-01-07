«Милан» готов потратить на трансферы 150 миллионов, цели – Берарди, Бернардески, Кейта и Мусаччио

ну и какого чёрта? где изменения в клубе с приходом новых владельцев? когда игроков берут из середнячков, единственно видно что перестали пропихивать стариков свободных агентов, чё за Фабрегаса все забыли? где вообще хоть один звёздный игрок? мда..... тренер ведёт трансферную политику клуба? меняйте тренера.........
Руководство «Милана» готово выделить на приобретения во время зимнего трансферного окна 150 миллионов евро.
По информации источника, главными целями красно-черных являются нападающие Доменико Берарди, Федерико Бернардески и Бальде Кейта, выступающие за «Сассуоло», «Фиорентину» и «Лацио» соответственно, а также защитник «Вильярреала» Матео Мусаччио.
Отметим, что на данный момент «Милан» занимает в турнирной таблице Серии А пятое место, имея в активе 33 очка.