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    Оздоев не нужен «Марселю»

    Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев мог продолжить свою карьеру во французском чемпионате. Его агент Анзор Гаргаев предлагал услуги своего клиента «Марселю», но клуб отклонил это предложение, сообщает Football Club de Marseille.

    Ранее сообщалось об интересе к российскому игроку со стороны «Сент-Этьена» и «Локомотива». В текущем сезоне Оздоев провел девять матчей в составе «Рубина» в Премьер-лиге, в которых результативными действиями не отметился.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.01.2017 09:55
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +12325

      Вомбат 3 января 2017, 20:40

      Рубрика "Знаете ли вы что..." На днях полузащитник омского «Газмяса» Реваз Баблоев мог продолжить свою карьеру в испанском чемпионате. Действительно, его агент Анзор Козлоев предлагал услуги своего клиента «Барселоне», но каталонский клуб почему-то отклонил это предложение. Теперь Баблоев может продолжить свою карьеру в немецком чемпионате: Козлоев собирается предложить слуги своего клиента «Баварии»...

      2
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Вомбат 3 января 2017, 22:41

      козлоева в кёльн)))

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      Рейтинг: +6

      Duken 3 января 2017, 15:48

      Конечно по его вине,играть не умеет)

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 3 января 2017, 15:21

      АХАХАХАХАХ агент что курит у него???Он ходит по клубам и предлагает как пылесосы оздоева.Может кто купит.

      0
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 3 января 2017, 12:03

      а почему агент не предлагал сразу в Реал или Барселону,откажут,но зато КТО отказал!!)))

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      Рейтинг: +1656

      Фан666 3 января 2017, 11:19

      Куда захотел то, пусть в Аяччо вначале попылит

      0
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      Рейтинг: +7801

      BarStep 3 января 2017, 10:59

      Что бы нашему из РФПЛ попасть в более-менее добротный клуб европы, - нужно идти трудной дорогой, через сент-этьены и т.п., а иначе, - в лучшем случае скамейка запасных, или все останется на уровне разговоров и как следствие 0% прогресса в нашем чемпе...

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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > BarStep 3 января 2017, 22:44

      палермо.а там есть кто с кавказа?

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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 3 января 2017, 10:48

      Пусть переходит в Терек,так сказать, в родные пенаты.

      2
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      Рейтинг: +36

      maxzyan 3 января 2017, 10:29

      я тоже Марселю не нужен (((

      -1
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 3 января 2017, 10:26

      а Оздоеву марсель не нужен)

      -2
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 3 января 2017, 10:12

      Барселоне думаю он тоже не нужен)))

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