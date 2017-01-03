Оздоев не нужен «Марселю»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев мог продолжить свою карьеру во французском чемпионате. Его агент Анзор Гаргаев предлагал услуги своего клиента «Марселю», но клуб отклонил это предложение, сообщает Football Club de Marseille.

Ранее сообщалось об интересе к российскому игроку со стороны «Сент-Этьена» и «Локомотива». В текущем сезоне Оздоев провел девять матчей в составе «Рубина» в Премьер-лиге, в которых результативными действиями не отметился.