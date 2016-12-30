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    Агент: «Оздоевым интересуются «Сент-Этьен» и «Локомотив»

    Агент полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев рассказал о будущем своего клиента. По его словам, в услугах россиянина заинтересованы «Сент-Этьен» и «Локомотив».

    «Интересы к Оздоеву есть, в том году был «Лион», в этом – «Сент-Этьен». Видимо, они плотно работают с нашим чемпионатом. Может быть, в клуб уже что-то отправили, но я ничего об этом не знаю. Также «Локомотив» проявляет интерес, но я не знаю, будет ли что-то предметное.

    Он игрок «Рубина», а интересы возникают всегда и ко всем футболистам. Кроме того, Магомед – игрок сборной, играл в еврокубках, но эти интересы не говорят о том, что он собирается уходить. Оздоев сейчас находится в отпуске, не дергается в стороны, клуб ждет его на сборах», – сказал агент.

    Источник: ТАСС

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    30.12.2016 16:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 31 декабря 2016, 08:14

      Агент свой хлеб отрабатывает.Ещё скажи что барса им интересуется что бы наши клубы раскошелились.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20

      qweewqqweewq 30 декабря 2016, 17:06

      Если не дурак во Францию уедет

      -1
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