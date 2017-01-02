«Милан» хочет обменять Габриэла на Сторари

«Милан» намерен укрепить вратарскую позицию в зимнее трансферное окно. «Россонери» хотят обменять одного из своих вратарей – 24-летнего бразильца Габриэла – на голкипера «Кальяри» Марко Сторари. Оба стража ворот будут взяты в аренду до окончания нынешнего сезона.

Напомним, 39-летний Сторари в свое время защищал цвета «Ювентуса». Кроме того, он дважды выступал за «Милан» на правах аренды – с 2006 по 2007, а также с 2009 по 2010 годы.