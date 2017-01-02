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    «Милан» хочет обменять Габриэла на Сторари

    «Милан» намерен укрепить вратарскую позицию в зимнее трансферное окно. «Россонери» хотят обменять одного из своих вратарей – 24-летнего бразильца Габриэла – на голкипера «Кальяри» Марко Сторари. Оба стража ворот будут взяты в аренду до окончания нынешнего сезона.

    Напомним, 39-летний Сторари в свое время защищал цвета «Ювентуса». Кроме того, он дважды выступал за «Милан» на правах аренды – с 2006 по 2007, а также с 2009 по 2010 годы.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    02.01.2017 22:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18

      Аналитик г.Северск 3 января 2017, 08:47

      Не профессиональная политика ещё не созревшего для тренера такого уровня клуба.Монтелла ещё ка минимум бы пару раз вторым посидел а уж потом и то с клубом второй десятки а то и ниже дивизиона

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