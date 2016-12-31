Широков: «Склонюясь к тому, что «Спартак» выиграет чемпионат»

Экс-капитан сборной России Роман Широков прокомментировал шансы московского «Спартака» на золотые медали по итогам текущего сезона РФПЛ.

«Я склоняюсь к тому, что «Спартак» выиграет чемпионат. Он займeт либо первое место, либо второе. Не 50 на 50, а чуть больше шансов отдаю спартаковцам в борьбе за золото. У команды достаточный отрыв, чтобы выиграть первенство. Главным испытанием станет первая же игра в новом году с «Краснодаром», — сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Встреча «Краснодара» и «Спартака» намечена на 5 марта 2017 года.