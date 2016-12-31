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  • Широков: «Склонюясь к тому, что «Спартак» выиграет чемпионат»

Широков: «Склонюясь к тому, что «Спартак» выиграет чемпионат»

31 декабря 2016, 00:23
27

Экс-капитан сборной России Роман Широков прокомментировал шансы московского «Спартака» на золотые медали по итогам текущего сезона РФПЛ.

«Я склоняюсь к тому, что «Спартак» выиграет чемпионат. Он займeт либо первое место, либо второе. Не 50 на 50, а чуть больше шансов отдаю спартаковцам в борьбе за золото. У команды достаточный отрыв, чтобы выиграть первенство. Главным испытанием станет первая же игра в новом году с «Краснодаром», — сказал Широков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Встреча «Краснодара» и «Спартака» намечена на 5 марта 2017 года.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман
Комментарии (27)
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Dellleone
1483135144
Божу упаси !
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B.G.
1483144158
Спартак дернет Краснодар, Шалимов слабоват как тренер
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APchelov
1483144162
Ну это если Зенит не заиграет, как надо )
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BarStep
1483165006
Всех болел, всех клубов поздравляю с Новым годом! Удачи в РФПЛ и не только, вам - положительных эмоций!
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Опорник84
1483166035
Самое главное что-бы старая болезнь Спартака не вылезла, не ровно играют с заведомо слабыми командами! Если с этим вопросом все будет нормально, будем чемпионами!
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Диктор
1483168173
Очень в это во все верю.
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sergeyshubin
1483170524
Всех с наступающим Новым годом!!! Мне как болельщику ЦСКА очень хочется видеть Спартак сильным!!! Это же игра и чем больше сильных соперников тем интереснее чемпионат!!! В этом году(если конечно ни чего не поменяется) считаю что Спартак заслужил чемпионство!!! Конечно это не только заслуга игроков и тренеров, но и последствия смены тренера и ведущих игроков зенита, проблем ЦСКА , Ростов не может ровно пройти второй сезон, Краснодар слабоват... На этом фоне Спартак реально смотрится предпочтительнее!!! Я действительно буду искренне рад их чемпионству))) пора уже!!! Ну и пока пауза в чемпионате давайте забудем о клубной принадлежности и будем просто радоваться наступающему празднику!!!! Ещё раз всех с Новым годом!!!
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Аскорбин
1483172476
Чем больше сильных команд,тем и чемпионат интересней будет.Всех с наступающим.
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agrmark
1483173477
Молодец Роман, хорошо склоняешься!
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skipushkach
1483176830
Спартак проиграть это чемпионство может только сам себе,но я думаю такого не будет
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