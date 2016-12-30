В «Уфе» готовы отпустить Семака обратно в «Зенит»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что новый главный тренер уфимского клуба Сергей Семак, если это будет необходимо, может вернуться в «Зенит», где работал ранее. Напомним, сегодня 40-летний специалист подписал контракт с «горожанами», рассчитанный на 1,5 года.

«Мы готовы к тому, что однажды к персоне Семака, как специалиста, будет проявлен интерес со стороны «Зенита». Поэтому если ему предложат возглавить «Зенит», мы не будем его удерживать. Все понимают, что выбор здесь очевиден и мы к этому готовы, как были готовы и к уходу Гончаренко в ЦСКА», – сказал Газизов.