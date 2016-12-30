«Шахтер» заработал за год 100 миллионов

«Шахтер» опубликовал отчет о деятельности клуба за сезон-2015/16. Клуб из Донецка заработал за этот период 2 миллиарда 700 миллионов гривен (около 100 миллионов евро). При этом сумму своих расходов в клубе не раскрывают.

13 процентов суммы – доходы от коммерческой деятельности клуба, 22 процента – доходы, полученные от участие в еврокубках. Основная часть заработка «Шахтера» – 65 процентов – составляют доходы от трансферов игроков. В прошлом сезоне клуб продал Алекса Тейшейру в китайский «Цзяньсу» за 50 миллионов евро.

В текущем сезоне «Шахтер» после 18 туров занимает первую строчку в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, опережая идущее вторым «Динамо» на 13 очков.