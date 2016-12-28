Саввиди не будет финансировать «Ростов»

Глава «Группы Агроком» Иван Саввиди опроверг информацию о возобновлении финансирования «Ростова».
«Я ничего не слышал о том, что мы готовы отменить приостановку финансирования «Ростова». Решение на данный момент находится в силе», – сказал Саввиди.
Ранее появилась информация, что руководство «Ростова» продолжает искать варианты сотрудничества с потенциальными спонсорами. Одним из них мог снова стать Иван Саввиди.
Источник: ТАСС
Не будет он спонсировать, администрация уже не дала разрешения на расширения производственных площадей «Группы Агроком» /Саввиди, этот же жук еще тот ничего он просто так не будет спонсировать.