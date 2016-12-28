Полоз: «В 2016 году у меня случился огромный скачок в плане саморазвития»

Нападающий «Ростова» и сборной России Дмитрий Полоз поделился воспоминаниями от 2016 года, а также поблагодарил всех болельщиков за поддержку.

– Новый год? Помню, мне подарили футболку Майкла Оуэна. Он тогда еще за «Ливерпуль» играл, только начинал. Подарок сделал папа, а стоил он 350 рублей. Мне очень запомнился этот момент. На следующий год мне уже подарили маленький мячик, который сейчас пинает мой сын Матвей. После дня рождения это был самый интересный праздник. Сладости, мандарины. Всю ночь можно было не спать, пойти покататься на санках.

– Чем вам запомнился уходящий год?

– Произошло очень много футбольных событий, например, мы вышли в Лиги чемпионов. Что касается саморазвития, то мне кажется, что случился огромный скачок. Надеюсь, что 2017 год будет еще лучше.

– Что хотите сказать нашим болельщикам накануне праздника?

– Спасибо вам за такую поддержку! В 2016 году она особенно ощущалась. Вы ездили за командой в Мюнхен, Амстердам и многие другие города Европы. Мы чувствовали, что вы всегда были рядом. Хочется, чтобы в 2017 году вы продолжали также поддерживать нас, а мы будем радовать вас еще больше.