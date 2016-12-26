Гинер: «Смена Слуцкого на Гончаренко – это не революция, а эволюция»

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказал свою точку зрения относительно смены главного тренера команды, которая произошла в концовке осенней части чемпионата России. Напомним, Виктор Гончаренко сменил на этом посту Леонида Слуцкого.

– Смена главного тренера – серьезное событие в жизни любого клуба. В ЦСКА подобного не происходило с 2009 года, за это время иные команды столько перестановок совершили, что их болельщики, наверное, сбились со счета. В какой момент вы поняли, что перемены на тренерском мостике армейцев произойдут именно этой зимой?

– Леонид Викторович Слуцкий просто устал. Обратился с просьбой его отпустить. Когда именно это произошло? В конце сентября или в октябре, точно не вспомню. Да это и не принципиально. Вопрос не обсуждался, мы решили, что до окончания первой части сезона никаких перемен не будет. Когда она подходила к концу, Слуцкий сказал, что не изменил решения и хотел бы немного отдохнуть от тренерской работы. После чего мы произвели замену. У нас ни в коем случае нет к Леониду Викторовичу никаких претензий, мы говорим огромное спасибо человеку, много сделавшему в клубе. Он отработал семь лет, считаю, для тренера это большой срок.

– Вы беседовали со Слуцким по поводу какого-либо сотрудничества в будущем?

– Договорились, что после Нового года, скорее всего, увидимся. Леонид Викторович сказал, что готов помогать клубу во всех вопросах, если мы к нему обратимся. Сейчас он решил немного отдохнуть, что-то поменять в своей жизни. Это абсолютно нормально. У каждого из нас есть любимая еда, но если употреблять одно и то же изо дня в день, в какой-то момент уже и взглянуть на это не сможешь. Наверное, у Слуцкого наступил такой момент, когда работа стала в тягость. Тренер должен творить, а не мучиться. Считаю, он очень порядочно поступил, сам пришел и признался в этом.

– Кандидатура Виктора Гончаренко, который сейчас возглавил ЦСКА, обсуждалась со Слуцким?

– Я не обсуждаю с тренерами кандидатуру человека, который впоследствии примет команду. Гончаренко работал у нас, мы могли убедиться в том, что это специалист высокого уровня. Он оставался с командой в те периоды, когда Слуцкий уезжал в сборную. Мы остались довольны работой Гончаренко, это сильный тренер. В своих прежних командах он это доказал. Считаю, что за короткий срок поднять ту же «Уфу» на уровень, где она сейчас находится – серьезное достижение.

– Все же ЦСКА – это совершенно иной уровень притязаний, гораздо выше ответственность, турнирные задачи всегда на максимуме.

– Думаю, у Гончаренко все должно получиться. Он работал у нас, все видел своими глазами, был частью команды, выигравшей золото минувшего чемпионата России. Немаловажно, что он прекрасно знает наших футболистов и их возможности, а ребята, в свою очередь, знакомы с тренером и его требованиями. В данной ситуации мы осуществили наиболее мягкий переход от одного тренера к другому. Этот переход можно назвать не революционным, а эволюционным.