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  • Гинер: «Смена Слуцкого на Гончаренко – это не революция, а эволюция»

Гинер: «Смена Слуцкого на Гончаренко – это не революция, а эволюция»

26 декабря 2016, 11:40
11

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказал свою точку зрения относительно смены главного тренера команды, которая произошла в концовке осенней части чемпионата России. Напомним, Виктор Гончаренко сменил на этом посту Леонида Слуцкого.

– Смена главного тренера – серьезное событие в жизни любого клуба. В ЦСКА подобного не происходило с 2009 года, за это время иные команды столько перестановок совершили, что их болельщики, наверное, сбились со счета. В какой момент вы поняли, что перемены на тренерском мостике армейцев произойдут именно этой зимой?

– Леонид Викторович Слуцкий просто устал. Обратился с просьбой его отпустить. Когда именно это произошло? В конце сентября или в октябре, точно не вспомню. Да это и не принципиально. Вопрос не обсуждался, мы решили, что до окончания первой части сезона никаких перемен не будет. Когда она подходила к концу, Слуцкий сказал, что не изменил решения и хотел бы немного отдохнуть от тренерской работы. После чего мы произвели замену. У нас ни в коем случае нет к Леониду Викторовичу никаких претензий, мы говорим огромное спасибо человеку, много сделавшему в клубе. Он отработал семь лет, считаю, для тренера это большой срок.

– Вы беседовали со Слуцким по поводу какого-либо сотрудничества в будущем?

– Договорились, что после Нового года, скорее всего, увидимся. Леонид Викторович сказал, что готов помогать клубу во всех вопросах, если мы к нему обратимся. Сейчас он решил немного отдохнуть, что-то поменять в своей жизни. Это абсолютно нормально. У каждого из нас есть любимая еда, но если употреблять одно и то же изо дня в день, в какой-то момент уже и взглянуть на это не сможешь. Наверное, у Слуцкого наступил такой момент, когда работа стала в тягость. Тренер должен творить, а не мучиться. Считаю, он очень порядочно поступил, сам пришел и признался в этом.

– Кандидатура Виктора Гончаренко, который сейчас возглавил ЦСКА, обсуждалась со Слуцким?

– Я не обсуждаю с тренерами кандидатуру человека, который впоследствии примет команду. Гончаренко работал у нас, мы могли убедиться в том, что это специалист высокого уровня. Он оставался с командой в те периоды, когда Слуцкий уезжал в сборную. Мы остались довольны работой Гончаренко, это сильный тренер. В своих прежних командах он это доказал. Считаю, что за короткий срок поднять ту же «Уфу» на уровень, где она сейчас находится – серьезное достижение.

– Все же ЦСКА – это совершенно иной уровень притязаний, гораздо выше ответственность, турнирные задачи всегда на максимуме.

– Думаю, у Гончаренко все должно получиться. Он работал у нас, все видел своими глазами, был частью команды, выигравшей золото минувшего чемпионата России. Немаловажно, что он прекрасно знает наших футболистов и их возможности, а ребята, в свою очередь, знакомы с тренером и его требованиями. В данной ситуации мы осуществили наиболее мягкий переход от одного тренера к другому. Этот переход можно назвать не революционным, а эволюционным.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Гончаренко Виктор Гинер Евгений
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DIDI 23
1482741953
Скоро эти эволюционеры поймут свою ошибку.
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forward33
1482742408
Скорее вынужденная мера.
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LIZA1998
1482745529
Посмотрим
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pegas1276
1482745564
посмотрим, время покажет, чего новый тренер стоит, как говорится "цыплят будем считать по весне" ...
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Kulimen
1482745823
Обезьяна - Слуцкий - Гончаренко...Гинер это имеет ввиду?
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Zarandar_52
1482746556
Витя, не обмани ожидания!
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Алексей Гозиас
1482747489
Это тупость. Но посмотрим весной итог
Ответить
Dgad
1482749833
В этом сезоне не уверен, но в Будущем мы увидим совсем иной ЦСКА, Удачи Гончаренко.
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Mi6
1482750280
Правильное, но запоздалое решение
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кошмарик
1482751166
раз Гинер говорит что Гончаренко эволюция, то возникает вопрос - а зачем же ты, ешкин кот, держал Слуцкого столько лет???
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