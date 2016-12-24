Раньери: «Я провел лучший год в своей карьере»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери отметил, что уходящий год стал для него лучшим в тренерской карьере, так как ему удалось завоевать чемпионский титул, чего с ним никогда не случалось ранее.

«Мне никогда не удавалось стать первым в национальном чемпионате, именно поэтому 2016 год стал для меня лучшим в карьере. Я помню, что, равно как и Джейми Варди, я начинал свой путь с самых низов. Двигаясь постепенно, я потратил 30 лет, чтобы завоевать титул, а это означает, что я упорно трудился. От этого я испытываю большую радость», – сказал Раньери.