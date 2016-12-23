Доннарумма: «Возможно, это последний трофей Берлускони»

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал победу своей команды в Суперкубке Италии над туринским «Ювентусом».

«Не могу описать свои чувства и не представляю, что творится у меня в голове. Мы знали, что должны выложиться по максимуму. Удалось сыграть с «Ювентусом» на равных. Тренер добавил нам что-то особенное, и мы старались выполнять все его установки. Мы хотели победить и нам это удалось благодаря тяжелому труду. Посвящаем это победу Сильвио Берлускони. Возможно, это его последний трофей», — приводит слова 17-летнего вратаря Rai Sport.

Летом появилась информация о возможном уходе Берлускони из «Милана» и продаже акций клуба китайским инвесторам.