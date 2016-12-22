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  • Червиченко: «С Гончаренко ЦСКА через год-два заиграет в спартаковский футбол»

Червиченко: «С Гончаренко ЦСКА через год-два заиграет в спартаковский футбол»

22 декабря 2016, 15:58
21

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ожидает изменения стиля игры ЦСКА. По мнению специалиста, с приходом в команду Виктора Гончаренко армейцы станут действовать более комбинационно.

«Если речь идет о нынешнем сезоне, то здесь от ЦСКА уже мало что зависит. В борьбу за первое место они могут вклиниться, только если «Спартак» диким образом начнет упускать свои шансы.

Гончаренко поставит ЦСКА более интересный, более комбинационный футбол, если сравнивать со Слуцким. Я в свое время говорил, что его нужно было брать «Спартаку». Его футбол гораздо ближе к спартаковскому, чем у Карреры. Думаю, через год или два мы увидим армейскую игру в стиле «Спартака», – заявил Червиченко.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Гончаренко Виктор Червиченко Андрей
Комментарии (21)
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bset
1482412067
Спартаковский футбол - это отсутствие трофеев? Нет, спасибо
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СашкаГуров
1482420956
фуфуфу сам ты спартаковский футбол!
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NEMETSRUS
1482422566
У цска своя игра есть , нефиг им бегать по полю и визжать как свиньи пусть свиньи и визжат
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NEMETSRUS
1482422638
они одни такие нефиг весь чемпионат превращать в свиноферму :-)
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cska-62
1482423904
Гончаренко поставит армейцам ГОНЧАРЕНКОВСКИЙ футбол! И хватит гадать!
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Копытин
1482425755
Сказанул так сказанул. Получается что если любая европейская команда в своей игре использует стеночки и забегания, то это они у спартака научились? Это примерно как древние укры море выкопали и Чингис-Хана победили.
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ALEX ML
1482426296
Типун тебе под твой поганый язык
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Kulimen
1482430657
В стиле Спартака без трофеев.
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Par Mezan
1482435185
... " Ну теперь, стало быть, пошло, пропал российский футбол. Всё будет как по маслу. Вначале каждый матч пенальти, затем сортирные удаления, потом лопнет терпение болельщиков и так далее. Крышка футболу... А ведь это какой футбол был - вы поймите!..." "Спартачье сердце", Пармезан Булдаков, Избранное, 2016 г.
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dyema
1482437130
"Спартаковского " футбола нет уже давно, сдулся срамтак лет пятнадцать назад и все сравнения с ним - это унижение для других............... Выплеск этого года ещё ничего не значит, даже по признанию самих спартачей, весна покажет........
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