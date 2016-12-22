Червиченко: «С Гончаренко ЦСКА через год-два заиграет в спартаковский футбол»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко ожидает изменения стиля игры ЦСКА. По мнению специалиста, с приходом в команду Виктора Гончаренко армейцы станут действовать более комбинационно.

«Если речь идет о нынешнем сезоне, то здесь от ЦСКА уже мало что зависит. В борьбу за первое место они могут вклиниться, только если «Спартак» диким образом начнет упускать свои шансы.

Гончаренко поставит ЦСКА более интересный, более комбинационный футбол, если сравнивать со Слуцким. Я в свое время говорил, что его нужно было брать «Спартаку». Его футбол гораздо ближе к спартаковскому, чем у Карреры. Думаю, через год или два мы увидим армейскую игру в стиле «Спартака», – заявил Червиченко.