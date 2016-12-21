Вигорелли: «Луис Адриано станет хорошим приобретением не только для «Спартака», но и для всей РФПЛ»

Агент Клаудио Вигорелли, клиентами которого в свое время являлись Самуэль Это′О, Марко Матеррацци, Кристиан Аббьяти, а также многие другие известные игроки, отреагировал на высказывание своего партнера по цеху Дмитрия Селюка о нецелесообразности приобретения «Спартаком» нападающего «Милана» Луиса Адриано. Напомним, ранее Селюк охарактеризовал возможный трансфер бразильца в стан нынешнего лидера РФПЛ как «глупый».

«Да, я читал высказывания Дмитрия Селюка, ряд итальянских СМИ сегодня перепечатали его слова. Странное, мягко говоря, заявление. Все знают, что у Селюка такая манера – делать громкие заявления, привлекать к себе внимание и делать из себя колоритную фигуру. Это его право, но замечу, что именно из-за своего агента Яя Туре полгода не играл за «Манчестер Сити» и ему даже пришлось извиниться перед Хосепом Гвардиолой, иначе так и сидел бы в запасе. Мне кажется, что таким игрокам, как Луис Адриано, забивавшим 20 голов в Лиге чемпионов и выступавшим за сборную Бразилии, никому ничего доказывать не нужно. Тем более Селюку.

Что касается самого трансфера бразильца в «Спартак», то если он состоится, это действительно будет очень хорошим приобретением. И не только для «Спартака», но и всего российского чемпионата. Я достаточно хорошо знаю ваш чемпионат, в свое время даже приводил своего клиента Самуэля Это′О в «Анжи», и знаю, что после ухода Халка РФПЛ в плане известных фигур несколько поскуднела. Луис Адриано – отличный игрок, он может стать главной звездой РФПЛ, а опыт игры в «Шахтере» позволит ему максимально быстро пройти адаптацию в России.

Селюка смущают 8 миллионов евро за трансфер из «Шахтера» в «Милан», тогда как Ринат Ахметов обычно продает своих звезд за 30-40 миллионов? Так не забывайте, что на момент сделки у Луиса Адриано оставалось всего полгода действия контракта! Так что эти 8 миллионов – просто фантастический трансфер за полгода до статуса свободного агента! И фактически это те же 30-40 миллионов, о которых говорит Селюк», – сказал Вигорелли.