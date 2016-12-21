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  • Вигорелли: «Луис Адриано станет хорошим приобретением не только для «Спартака», но и для всей РФПЛ»

Вигорелли: «Луис Адриано станет хорошим приобретением не только для «Спартака», но и для всей РФПЛ»

21 декабря 2016, 16:52
14

Агент Клаудио Вигорелли, клиентами которого в свое время являлись Самуэль Это′О, Марко Матеррацци, Кристиан Аббьяти, а также многие другие известные игроки, отреагировал на высказывание своего партнера по цеху Дмитрия Селюка о нецелесообразности приобретения «Спартаком» нападающего «Милана» Луиса Адриано. Напомним, ранее Селюк охарактеризовал возможный трансфер бразильца в стан нынешнего лидера РФПЛ как «глупый».

«Да, я читал высказывания Дмитрия Селюка, ряд итальянских СМИ сегодня перепечатали его слова. Странное, мягко говоря, заявление. Все знают, что у Селюка такая манера – делать громкие заявления, привлекать к себе внимание и делать из себя колоритную фигуру. Это его право, но замечу, что именно из-за своего агента Яя Туре полгода не играл за «Манчестер Сити» и ему даже пришлось извиниться перед Хосепом Гвардиолой, иначе так и сидел бы в запасе. Мне кажется, что таким игрокам, как Луис Адриано, забивавшим 20 голов в Лиге чемпионов и выступавшим за сборную Бразилии, никому ничего доказывать не нужно. Тем более Селюку.

Что касается самого трансфера бразильца в «Спартак», то если он состоится, это действительно будет очень хорошим приобретением. И не только для «Спартака», но и всего российского чемпионата. Я достаточно хорошо знаю ваш чемпионат, в свое время даже приводил своего клиента Самуэля Это′О в «Анжи», и знаю, что после ухода Халка РФПЛ в плане известных фигур несколько поскуднела. Луис Адриано – отличный игрок, он может стать главной звездой РФПЛ, а опыт игры в «Шахтере» позволит ему максимально быстро пройти адаптацию в России.

Селюка смущают 8 миллионов евро за трансфер из «Шахтера» в «Милан», тогда как Ринат Ахметов обычно продает своих звезд за 30-40 миллионов? Так не забывайте, что на момент сделки у Луиса Адриано оставалось всего полгода действия контракта! Так что эти 8 миллионов – просто фантастический трансфер за полгода до статуса свободного агента! И фактически это те же 30-40 миллионов, о которых говорит Селюк», – сказал Вигорелли.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Милан Адриано Луис
Комментарии (14)
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ibragim_ibragimov_99
1482329153
Да зачем он нужен !? Эменике по моему мнению лучше чем Адриано !
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za футбол
1482329431
может Луис Адриано и не плохой игрок ! но 6 млн. зп. это перебор ! Сомневаюсь что Спартак его подпишет! зачем он Карере ? Зе Луиш восстановится скоро! да и есть на много перспективней игроки и без заоблачных зарплат! далеко ходить не надо ( Голландия. Бельгия . ) ему бы в Китай -там денег много!
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Max Urbanov
1482333566
Мне не нравятся такое оруны как Селюк, но честно говоря, я с ним согласен. Игрок, который сидит на лавке (при том не в самом звездном Милане)... Которому через 4 месяца будет 30. Ну зачем он за такие деньги?
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za футбол
1482334129
зарплатную ведомость разгружают !! Таски продали за 3млн.( правильное решение ! устал очень -по нему видно было! может и правда кого купят? но надеюсь не Луиса Адриано! я в шоке буду если и Попова скинут!!
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Alex Flash
1482337025
он уже сытый футболом. Надо напа брать до 25,не старше
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Фан666
1482337802
Если возьмут,посмотрим, что он из себя сейчас представлять будет, но трансфер какой-то не шибко выгодным смотрится сейчас
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filosof sparty
1482343637
Итальянец нашего недоагента на лопатки положил
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