Ринат Билялетдинов готов вернуться в «Локомотив»

Экс-главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов готов вернуться в стан столичного «Локомотива», в тренерский штаб которого он уже входил ранее.

«Информация о возвращении в «Локомотив» гуляет, но официальных разговоров пока не было. Не знаю, имеется ли какая-то почва под этими слухами. Официальных обращений ко мне от клуба не было, хотя отношения с некоторыми людьми поддерживаем.

Есть ли желание вернуться в «Локомотив»? Желание всегда есть, но не всегда есть возможность», – сказал Билялетдинов.

После 17 туров российской Премьер-лиги «Локомотив» занимает 10 строчку в турнирной таблице. На счету подопечных Юрия Семина 23 очка.