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  • Селюк: «Если «Спартак» купит Адриано, то тот, кто принял это решение, или полный идиот, или коррупционер»

Селюк: «Если «Спартак» купит Адриано, то тот, кто принял это решение, или полный идиот, или коррупционер»

21 декабря 2016, 11:05
18

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что возможный трансфер нападающего «Милана» Луиса Адриано в «Спартак» может стать самым глупым для владельца московского клуба Леонида Федуна.

«Не верю, что такой глупый трансфер может состояться. Если этот трансфер состоится, это будет подчеркивать, что тот, кто принял соответствующее решение, или полный идиот, или коррупционер.

Я давно знаю этого игрока. Насколько помню, он дебютировал в «Шахтере» в матче с донецким «Металлургом», который я курировал. И не зря Луис Адриано ушел из «Шахтера» за восемь миллионов евро, хотя «Шахтер» продавал футболистов и за 40 миллионов, и за 50.

Надо понимать, что в «Шахтере» на Луиса Адриано работали все бразильцы, а их в команде было очень много. Единственная футбольная отличительная черта Луиса Адриано – он быстрый футболист. «Спартак», любящий доминировать на поле, может столкнуться с тем, что в очередной раз выбросит деньги на ветер.

Примерно год назад Луиса Адриано предлагали в Китай, но даже там от него отказались. Разве «Спартаку» нужен за миллионы долларов игрок, сыгравший в этом сезоне 120 минут, не забивший ни одного гола и не отдавший ни одной голевой передачи? Это было бы по-русски.

Федуна должна смущать не зарплата Луиса Адриано, а люди, которые предлагают «Спартаку» такого футболиста. Потому что такие люди не должны работать в структуре клуба и с ними вообще не нужно сотрудничать», – считает Селюк.

Напомним, что трансфер Адриано в «Спартак» оценивается в 7 миллионов евро.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-Лига Спартак Милан Шахтер Адриано Луис Федун Леонид
Комментарии (18)
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Диктор
1482308419
Так ты нам Траоре хочешь втюхнуть?????????? Кто этого идиота вообще печатает?
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spartak4everr
1482310185
Зато уж он очень профессиональный парень, пиарит этого пустого Траоре, как может
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cska59
1482310532
Да ладно,пусть берут.
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RedWhiteFans2
1482312123
Все по делу сказано. Балласт.
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Andrey160268
1482312722
Верить Селюку - себя не уважать!
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Obojaemiy
1482316275
кто такая Селюк? почему везде болтает без умолку? что за выскочка...достал уже.
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Опорник84
1482316811
А кто привел в цска Траоре, того вообще нужно расстрелять! Но Адриано в Спартаке совсем не нужен-это точно!
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vladimir-7
1482317673
Селюк предлагает себя для работы в Спартаке по поиску игроков для команды.
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filosof sparty
1482322100
Ну всяко лучше Траоре твоего хваленного! Да и Мельгарехо пожалуй… Вообще, не забывайте, что на роль запасного не каждый согласится, поэтому вариант хороший, вот только зп чумовая(
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апоголлл
1482322303
да уж траоре так впиндюрил армейцам,и еще тявкает.
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