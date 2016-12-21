Селюк: «Если «Спартак» купит Адриано, то тот, кто принял это решение, или полный идиот, или коррупционер»

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что возможный трансфер нападающего «Милана» Луиса Адриано в «Спартак» может стать самым глупым для владельца московского клуба Леонида Федуна.

«Не верю, что такой глупый трансфер может состояться. Если этот трансфер состоится, это будет подчеркивать, что тот, кто принял соответствующее решение, или полный идиот, или коррупционер.

Я давно знаю этого игрока. Насколько помню, он дебютировал в «Шахтере» в матче с донецким «Металлургом», который я курировал. И не зря Луис Адриано ушел из «Шахтера» за восемь миллионов евро, хотя «Шахтер» продавал футболистов и за 40 миллионов, и за 50.

Надо понимать, что в «Шахтере» на Луиса Адриано работали все бразильцы, а их в команде было очень много. Единственная футбольная отличительная черта Луиса Адриано – он быстрый футболист. «Спартак», любящий доминировать на поле, может столкнуться с тем, что в очередной раз выбросит деньги на ветер.

Примерно год назад Луиса Адриано предлагали в Китай, но даже там от него отказались. Разве «Спартаку» нужен за миллионы долларов игрок, сыгравший в этом сезоне 120 минут, не забивший ни одного гола и не отдавший ни одной голевой передачи? Это было бы по-русски.

Федуна должна смущать не зарплата Луиса Адриано, а люди, которые предлагают «Спартаку» такого футболиста. Потому что такие люди не должны работать в структуре клуба и с ними вообще не нужно сотрудничать», – считает Селюк.

Напомним, что трансфер Адриано в «Спартак» оценивается в 7 миллионов евро.