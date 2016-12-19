Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гончаренко может вернуться в «Уфу»

19 декабря 2016, 07:40
12

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов признал, что руководство клуба не исключает вариант с возвращением Виктора Гончаренко после работы в ЦСКА.

«Очень рад, что наш тренер пошел на повышение. Мы с Виктором Михайловичем остались в хороших отношениях. Уверен, продолжим сотрудничать с ним и в дальнейшем. Будем поддерживать дружеские отношения. Мне интересно услышать его мнение, узнать определенное видение ситуации как специалиста. Могу позвонить, поговорить на футбольные темы.

Мы не прощаемся с ним. Мы даже в социальных сетях клуба опубликовали картинку, где Виктор Михайлович сидит на коне и говорит: «Отслужу как надо и вернусь», – признался Газизов.

Напомним, Виктор Гончаренко официально возглавил ЦСКА 12 декабря. Он сменил на этом посту Леонида Слуцкого.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа Гончаренко Виктор
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ПФК ЦСКА Моscow
1482125486
ахах)
Ответить
Dgad
1482125764
Заголовок интригует,)
Ответить
опус 2
1482128428
Что то быстро !
Ответить
Joko21
1482128638
Молодцы!
Ответить
cska-62
1482129491
Фигушки, мы - плотоядные!
Ответить
bset
1482134126
Спорт-Экспресс как обычно заманивает громкими заголовками. Читаешь такой и думаешь "Ганчаренко попросил трансферы, Гинер отказал, конфликт, Ганчаренко возвращается обратно". А тут все как обычно. Пора заканчивать посещать сайты типа Бомбардира... P.S. И скажите уже им кто-нибудь, что Ганчаренко пишется через "а"!
Ответить
Snek
1482134863
кря кря
Ответить
vovan55
1482136669
ну-ну, а может тогда уж "Сахалин" потренирует ...
Ответить
афоня72
1482138132
А как надо отслужить, что-бы вернуться?
Ответить
Wind Of Life
1482146918
Ага, если удачно поработает в ЦСКА, то сдалась ему эта Уфа. Либо останется, либо уж на дальнейшее "повышение" клуба пойдет.
Ответить
Главные новости
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
1
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
Вчера, 22:58
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Сперцян забил в дебютном матче за «Аль-Ахли»
Вчера, 21:44
1
Киевское «Динамо» вышвырнули из еврокубков
Вчера, 21:27
16
Все новости
Все новости
Реакция «Краснодара» на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
00:34
РПЛ отреагировала на дебютный гол Сперцяна за «Аль-Ахли»
Вчера, 23:14
Генич опасается за «Ростов»: «Их будет переигрывать каждая команда»
Вчера, 22:36
Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева
Вчера, 22:10
1
Мамаев объяснил, почему Даку вытеснит Угальде из состава «Спартака»
Вчера, 21:37
ФотоМостовой лайкнул пост о своем уходе из «Зенита» в другой клуб РПЛ
Вчера, 21:15
2
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
Вчера, 20:50
2
Только один футболист пропустит 4-й тур РПЛ из-за дисквалификации
Вчера, 20:30
Мостовой встал на защиту Семака: «Это футбольный человек»
Вчера, 20:00
1
Нагучев: «Коммент. Шоу» стало заложником одного человека»
Вчера, 19:50
8
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
Вчера, 19:33
4
Жена Батракова покинула «Локомотив»
Вчера, 19:21
5
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
Вчера, 18:52
17
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
Вчера, 18:46
1
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
Вчера, 18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
Вчера, 18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
Вчера, 17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
Вчера, 17:49
2
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
Вчера, 17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
Вчера, 16:56
6
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
Вчера, 16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
Вчера, 16:16
4
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
Вчера, 15:54
11
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
Вчера, 15:11
2
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
Вчера, 14:30
9
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
Вчера, 14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
Вчера, 14:10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+