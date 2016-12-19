Гончаренко может вернуться в «Уфу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов признал, что руководство клуба не исключает вариант с возвращением Виктора Гончаренко после работы в ЦСКА.

«Очень рад, что наш тренер пошел на повышение. Мы с Виктором Михайловичем остались в хороших отношениях. Уверен, продолжим сотрудничать с ним и в дальнейшем. Будем поддерживать дружеские отношения. Мне интересно услышать его мнение, узнать определенное видение ситуации как специалиста. Могу позвонить, поговорить на футбольные темы.

Мы не прощаемся с ним. Мы даже в социальных сетях клуба опубликовали картинку, где Виктор Михайлович сидит на коне и говорит: «Отслужу как надо и вернусь», – признался Газизов.

Напомним, Виктор Гончаренко официально возглавил ЦСКА 12 декабря. Он сменил на этом посту Леонида Слуцкого.