Вице-президент «Монако» Васильев: «Судьи помогают «Лиону»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев после неудачного матча своей команды с «Лионом» выступил с критикой в адрес арбитров встречи.

«Результат этого матча полностью на совести арбитров. Я скажу то, что многие говорить не решаются – судьи помогают «Лиону». Так дальше продолжаться не может.

Я готов повторить эти слова снова. Нужно остановить это, СМИ должны провести собственное расследование», – заявил Васильев.

Напомним, матч 18-го тура французской Лиги 1 «Монако» – «Лион» закончился со счетом 1:3.

Пенальти, офсайды, руки. Что вызвало недовольство вице-президента «Монако»