В «Уфе» считают уход Гончаренко в ЦСКА прогрессом

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал подробности перехода главного тренера команды Виктора Гончаренко в ЦСКА.

«В его контракте с «Уфой» был пункт об уходе в ЦСКА без компенсации. Скажу больше. Даже если этой опции не существовало бы, мы все равно отпустили бы Виктора Михайловича в московский клуб, поступи от армейцев такое предложение. Переход в команду топового уровня – прогресс для тренера.

Компенсация? В таком случае пришлось бы вести переговоры с ЦСКА по сумме неустойки.

Мы не рассчитывали, что сотрудничество прервется спустя полгода. Но раз есть договоренности, необходимо их соблюдать», – рассказал Газизов.

Напомним, Гончаренко сменил в ЦСКА Леонида Слуцкого, который покинул армейский клуб после семи лет сотрудничества.