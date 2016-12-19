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В «Уфе» считают уход Гончаренко в ЦСКА прогрессом

19 декабря 2016, 06:42
2

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал подробности перехода главного тренера команды Виктора Гончаренко в ЦСКА.

«В его контракте с «Уфой» был пункт об уходе в ЦСКА без компенсации. Скажу больше. Даже если этой опции не существовало бы, мы все равно отпустили бы Виктора Михайловича в московский клуб, поступи от армейцев такое предложение. Переход в команду топового уровня – прогресс для тренера.

Компенсация? В таком случае пришлось бы вести переговоры с ЦСКА по сумме неустойки.

Мы не рассчитывали, что сотрудничество прервется спустя полгода. Но раз есть договоренности, необходимо их соблюдать», – рассказал Газизов.

Напомним, Гончаренко сменил в ЦСКА Леонида Слуцкого, который покинул армейский клуб после семи лет сотрудничества.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (2)
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sprint5
1482122395
без шума по человечески
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zagrizlik
1482123133
Просто Гинер предполагал такое развитие событий(уход Слуцкого). Вот и подстраховался.
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