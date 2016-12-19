Лига 1. «Монако» дома потерпел поражение от «Лиона»

В поединке 18-го тура чемпионата Франции «Монако» в родных стенах уступил «Лиону» – 1:3.

Стоит отметить, что хозяева большую часть встречи играли в меньшинстве. На 39-й минуте первого тайма прямую красную карточку получил защитник Бенжамин Менди.

После этого результата гости поднялись на четвертую строчку в турнирной таблице, тогда как монегаски сохранили за собой вторую позицию.

Чемпионат Франции. Лига 1. 18-й тур

Монако – Лион – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Геззаль, 29; 0:2 – Вальбуэна, 65; 1:2 – Бакайоко, 70; 1:3 – Лаказетт, 87.

Удаление: Менди, 39.

Незабитый пенальти: Лаказетт, 56.

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