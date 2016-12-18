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  • Перед переходом в ЦСКА Траоре провалил тест по физической подготовке

Перед переходом в ЦСКА Траоре провалил тест по физической подготовке

18 декабря 2016, 22:49
9

Нападающий «Монако» Ласина Траоре, выступающий на правах аренды в ЦСКА, перед переходом в московский клуб провалил тест по физической подготовке. По информации «Бомбардира», ивуарийский форвард успешно прошел медицинский осмотр, однако имел плохие показатели физической формы. При этом результаты теста пришли уже после подписания контракта, поэтому армейцы не смогли разорвать договор.

Напомним, ранее сообщалось, что во время зимнего трансферного окна Траоре покинет ЦСКА и перейдет в один из европейских клубов. Возможным местом продолжения карьеры футболиста называется «Малага».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 ЦСКА Монако Траоре Ласина
Комментарии (9)
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aam
1482090861
Как у нас говорят:Скатертью дорожка....
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Pres Arsenal
1482092862
От кого убежать пытался?)
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Бриг
1482093218
Ну, лоханулись. Но зачем в состав-то ставить?
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Joko21
1482095400
Не с проста же он по полю пешком ходит
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x-x-x-x-x
1482098263
а зачем об этом говорить перед уходом из ЦСКА?
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Nesterenko
1482099022
И что? Можно подумать перед началом сезона у кого-то данные лучше. Не понимаю смысл данной информации.
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cska-62
1482105221
Теперь понятно, почему он на поле работал только по тайму в двух матчах Лиги Чемпионов... А во всех остальных матчах бездельничал и ждал паса-конфетку... Но зачем было его долго и упорно выпускать в основе, а Чалова держать на скамейке запасных? Пусть Федя молод и без опыта, но работает он на поле всегда активно и с полной отдачей... Или все уже забыли, как начинал свою карьеру Роналду в том же "Спортинге"? И как "Ливерпуль" не стал заключать с ним контракт, посчитав его "сырым"!!! И если бы не Алекс Фергюсон, увидевший в молодом парне потенциал, то и карьера у Криштиану могла бы сложиться иначе... А могла и вовсе не сложиться с его характером... Сколько было по миру "восходящих звёзд", которые так и не зажглись!!!
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Аид666
1482114445
а кто заставлял тогда его постоянно в основу ставить? тоже в контракте прописано?
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neofizer
1482153017
вполсиловой игрок..
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