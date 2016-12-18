Перед переходом в ЦСКА Траоре провалил тест по физической подготовке

Нападающий «Монако» Ласина Траоре, выступающий на правах аренды в ЦСКА, перед переходом в московский клуб провалил тест по физической подготовке. По информации «Бомбардира», ивуарийский форвард успешно прошел медицинский осмотр, однако имел плохие показатели физической формы. При этом результаты теста пришли уже после подписания контракта, поэтому армейцы не смогли разорвать договор.

Напомним, ранее сообщалось, что во время зимнего трансферного окна Траоре покинет ЦСКА и перейдет в один из европейских клубов. Возможным местом продолжения карьеры футболиста называется «Малага».