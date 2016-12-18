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  • Ловчев: «Луис Адриано не такой актуальный вариант для «Зенита», а вот «Спартаку» он бы не помешал»

Ловчев: «Луис Адриано не такой актуальный вариант для «Зенита», а вот «Спартаку» он бы не помешал»

18 декабря 2016, 18:01
13

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о возможном продолжении карьеры в России нападающего «Милана» Луиса Адриано. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах бразильского форварда заинтересованы «Спартак» и «Зенит».

«До этого новости были про Льяича, теперь про Луиса Адриано… Неудивительно, что с итальянским тренером «Спартак» обращает внимание именно на рынок этой страны. А вариант с Адриано хорош тем, что он играл за «Шахтер» на Украине, так что понимает и что такое российский чемпионат.

Адриано – это хороший игрок. У Луческу он качественно выполнял свою задачу. И если будет вариант со «Спартаком» и «Зенитом», он может вновь уйти к Луческу, к тренеру, которого знает.

Правда, вариант с «Зенитом» кажется не таким актуальным, все-таки у Питера есть выбор в атаке. А вот для «Спартака» такой нападающий очень бы не помешал», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Зенит Милан Адриано Луис Ловчев Евгений
Комментарии (13)
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Zeff
1482075452
А вы расскажите ему свою Великую Историю.
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Диктор
1482080805
И вы что готовы деревянного на него поменять?????
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RedWhiteFans2
1482085991
А потом Ловчев сам же будет из него Буратино делать и говорить зачем такого возрастного и деревянного игрока в Спартак взяли.
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