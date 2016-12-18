Ловчев: «Луис Адриано не такой актуальный вариант для «Зенита», а вот «Спартаку» он бы не помешал»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о возможном продолжении карьеры в России нападающего «Милана» Луиса Адриано. Напомним, ранее сообщалось, что в услугах бразильского форварда заинтересованы «Спартак» и «Зенит».

«До этого новости были про Льяича, теперь про Луиса Адриано… Неудивительно, что с итальянским тренером «Спартак» обращает внимание именно на рынок этой страны. А вариант с Адриано хорош тем, что он играл за «Шахтер» на Украине, так что понимает и что такое российский чемпионат.

Адриано – это хороший игрок. У Луческу он качественно выполнял свою задачу. И если будет вариант со «Спартаком» и «Зенитом», он может вновь уйти к Луческу, к тренеру, которого знает.

Правда, вариант с «Зенитом» кажется не таким актуальным, все-таки у Питера есть выбор в атаке. А вот для «Спартака» такой нападающий очень бы не помешал», – сказал Ловчев.