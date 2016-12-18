Аллегри: «Наша победа важна, но сезон длинный и еще ничего не решено»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пообщался с журналистами после домашней победы над «Ромой» (1:0) в матче 17-го тура Серии А.

«Это был хороший матч между двумя сильными соперниками. Наша победа важна, но сезон длинный и еще ничего не решено. В конце встречи я злился, потому что мы не контролировали ход игры. Рома очень сильна физически, а мы теряли мячи и давали сопернику слишком много свободного пространства.

25-матчевая домашняя серия меня вообще не интересует. Для меня важно остаться во главе турнирной таблице в мае», — сказал Аллегри в эфире телеканала Mediaset Premium.