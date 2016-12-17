Руководство «Томи» соберется 20 декабря для обсуждения будущего клуба

Дальнейшее будущее «Томи» будет обсуждаться на встрече руководства клуба во вторник, 20 декабря. Напомним, игроки и сотрудники сибиряков не получают заработную плату с начала нынешнего сезона. По этой причине ряд футболистов намерены разорвать контракты с томичами.

«Пока ситуация никак не изменилась, руководство встретится во вторник. Сейчас никаких новостей нет: ребята в отпуске, клуб в отпуске. Долги пока не гасились», – сказал генеральный директор клуба Руслан Киселев.

После 17-ти туров «Томь» набрала всего девять очков и располагается на самом дне турнирной таблицы РФПЛ.