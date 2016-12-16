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Аллегри не устроит ничья в домашнем матче с «Ромой»

16 декабря 2016, 20:29

Главный тренер «Ювентуса» Массимиилиано Аллегри поделился ожиданиями накануне матча 17-го тура Серии А против «Ромы». Туринцы к этому моменту одержали 24 победы подряд на своем поле в Серии А.

«Ничья нас не устроит, потому что это важная игра. Мы пока ни разу не потеряли очков дома, так что было приятно продолжить серию еще одной победой. Кроме того, у нас до Рождества осталось только два матча – в чемпионате и за Суперкубок, первая возможность взять трофей в сезоне. Так что шанса для реванша не будет.

В последние годы «Рома» вместе с «Наполи» была главным конкурентом «Ювентуса». Эта игра не станет решающей в борьбе за чемпионство, но она важна для нас, потому что фактически мы играем с преимуществом в одно очко», – сказал Аллегри.

Матч «Ювентус» – «Рома» состоится в субботу, 17 декабря. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Источник: Goal.com
Италия. Серия А Ювентус Рома Аллегри Массимилиано
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