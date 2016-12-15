Раньери: «Я уравновешенный человек и знаю только одно лекарство»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери поделился ожиданиями в преддверии матча 17-го тура АПЛ против «Стока».

«Это хорошая команда с хорошими игроками, которые быстро перемещают мяч. Они сильны, но я хочу видеть настоящий «Лестер».

Наш стиль не изменится, но в выездных матчах мы должны показывать лучшую форму. Нужно реагировать на неудачи, совершенствоваться. Уверен, так и будет.

Мы должны быть решительными. Наша команда может провести хороший матч, когда мы выигрываем много первых и вторых мячей.

Я уравновешенный человек и знаю только одно лекарство – работать. Я уверен в своих игроках. Они воины», – сказал Раньери.