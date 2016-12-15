В «Уфе» назвали слухами возможное назначение Семака на пост главного тренера

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал слухами возможное назначение Сергея Семака на пост главного тренера команды. Напомним, ранее сообщалось, что специалист, входящий в тренерский штаб «Зенита», может возглавить уфимский клуб после ухода Виктора Гончаренко.

– Когда стоит ожидать нового главного тренера?

– Ведем переговоры с одним специалистом. Он единственный, кого мы хотим видеть в команде. Возглавит ли он «Уфу», в большей степени все зависит от него. Думаю, имя нового главного тренера объявим после 25 декабря.

– Главным кандидатом называют Сергея Семака. Так ли это?

– Слухи комментировать не хочу. Могу сказать, что это российский тренер.

– Почему не рассматриваете варианты из-за рубежа?

– Для «Уфы» будет лучше, если к работе приступит отечественный специалист.