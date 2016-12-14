Буффон: «Порту» – хороший жребий, ведь могло быть и хуже»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о сопернике туринцев по стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, которым стал «Порту».

«Мы не считаем, что нам повезло, потому что это было бы высокомерием и неуважением к сопернику. Тем не менее жребий хороший, ведь могло быть и хуже. Они выбили «Рому», которая борется с нами за чемпионство, так что это хорошая команда.

Это растущий клуб с большим опытом и игроками, которые привыкли выступать на определенном уровне.

Так что мы уважаем португальцев и должны работать, чтобы подтвердить статус фаворитов», – сказал Буффон.

Напомним, «Порту» прошел «Рому» в квалификации Лиги чемпионов, а на групповом этапе стал вторым в своем квартете, пропустив вперед «Лестер» и опередив «Брюгге» и «Копенгаген»