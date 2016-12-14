Семак близок к подписанию контракта с «Уфой»

Футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал, что новым главным тренером «Уфы» станет Сергей Семак, переговоры между сторонами находятся в финальной стадии.

«Сергей Семак – главный кандидат на пост тренера «Уфы». Стороны близки к подписанию контракта. Переговоры находятся в финальной стадии», – написал Арустамян в Twitter.

Напомним, что пост главного тренера «Уфы» недавно покинул Виктор Гончаренко, перешедший на аналогичную должность в ЦСКА. Сейчас Семак входит в тренерский штаб «Зенита».