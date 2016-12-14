Раньери: «Борнмут» забил мяч тогда, когда гол заслуживал «Лестер»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери отметил несправедливость поражения своей команды в матче против «Борнмута».

«Это поражение – несправедливый результат. Мы создали на поле больше моментов, чем наш соперник. В первом тайме игроки не смогли показать того, что я от них требовал. Нам не хватает совсем немного, чтобы забивать голы. И нужно прибавлять в таком компоненте, как подбор мяча.

Во втором тайме команда показала себя лучше. «Борнмут» забил мяч тогда, когда гол заслуживал «Лестер».

Но мы еще в деле. Если продолжим играть так, как в этой встрече, то рано или поздно добьемся хорошего результата», – цитирует специалиста ВВС.

Матч 16-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» – «Лестер Сити» закончился со счетом 1:0.