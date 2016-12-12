Гончаренко по контракту может уйти из «Уфы» только в ЦСКА

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал подробности контракта с главным тренером команды Виктором Гончаренко, который в ближайшее время должен возглавить ЦСКА.

«Чтобы подписать контракт с другим клубом, надо расторгнуть для начала действующий. Пункт в нашем контракте об уходе Виктора Михайловича есть, я этого скрывать не буду. Но есть тонкость. Если Гончаренко уходит, он может уйти только в ЦСКА. Вот это – правда. В этом случае он ничего не должен клубу», – сказал Газизов.

Ранее сообщалось, что контракт ЦСКА с Гончаренко может быть подписан 12 декабря.