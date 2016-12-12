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Гончаренко по контракту может уйти из «Уфы» только в ЦСКА

12 декабря 2016, 08:07
12

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал подробности контракта с главным тренером команды Виктором Гончаренко, который в ближайшее время должен возглавить ЦСКА.

«Чтобы подписать контракт с другим клубом, надо расторгнуть для начала действующий. Пункт в нашем контракте об уходе Виктора Михайловича есть, я этого скрывать не буду. Но есть тонкость. Если Гончаренко уходит, он может уйти только в ЦСКА. Вот это – правда. В этом случае он ничего не должен клубу», – сказал Газизов.

Ранее сообщалось, что контракт ЦСКА с Гончаренко может быть подписан 12 декабря.

Источник: Спортфакт
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа Гончаренко Виктор
Комментарии (12)
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bolela_16
1481523947
Очень жаль, он нужен Краснодару....
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and4ever86
1481525473
Для меня интрига данного назначения только в том, когда покинут команду, а за ней и сборную, деревянные солдаты (думаю все понимают о ком я).
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pegas1276
1481526023
вот и уйдет в ЦСКА ...
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cska-62
1481530126
По-прежнему всё МУТНО-МУТНО! Как бы всё это был не спектакль, как я того опасался и писал об этом... Гончаренко поставит игру кому угодно и омолодит команду, ибо он тренер, а не физрук, но нужно ли это в настоящее время Мистеру Оффшору и Гинеру? Вот это неизвестно!
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Joko21
1481531781
Гинер мутит воду
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pegas1276
1481534668
В связи с переходом на другую работу, по обоюдному согласию сторон Футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с главным тренером Виктором Гончаренко. Футбольный клуб «Уфа» благодарит Виктора Гончаренко за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще», - говорится в сообщении на официальном сайте уфимцев.
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ALEX ML
1481536640
сколько нервов, терпение лучшее лекарство. Скоро узнаем
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