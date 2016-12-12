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  • Слуцкий: «Желаю удачи Гончаренко в ЦСКА. Буду сильно переживать за него»

Слуцкий: «Желаю удачи Гончаренко в ЦСКА. Буду сильно переживать за него»

12 декабря 2016, 01:36
22

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о перерыве в своей карьере, а также пожелал удачи своему другу и коллеге Виктору Гончаренко, который в ближайшее время возглавит армейский клуб.

– Удается сейчас мыслями не возвращаться в большой футбол?

– Да.

– Зная собственный характер – какую паузу попросит организм?

– Не знаю. Честно. Это для меня самого загадка.

– Что скажете о своем преемнике? Воспринял его народ настороженно.

– Гончаренко – мой товарищ. Не очень этично описывать дружбу. Могу пожелать ему большой удачи. И творческой, и спортивной, и личной. Буду сильно за него переживать.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа Слуцкий Леонид Гончаренко Виктор
Комментарии (22)
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Fanfurik
1481500856
При всем уважению к ЦСКА и е Виктору Гончаренко но это не его клуб
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cska-62
1481501604
Я до сих пор (12.12.2016, 03:12) так и не видел нигде официальной информации о назначении главным тренером ЦСКА Виктора Гончаренко! О чём можно говорить и что желать?
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vovan55
1481509064
Да уж... тут нужен хороший "строитель". нужен новый ЦСКА
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Амба Нагорск
1481516969
Судьба тренера -вчера ты везде востребован до сборной, а сегодня...
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Serhio1010
1481526088
Удачи Гончаренко и Слуцкому))))))))
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Dobroe Teplo za CSKA
1481526586
мы все желаем удачи Гончаренко
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Александр ЗА
1481534365
Да
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ALEX ML
1481536408
Удачи им двоим, но в шутку кресло тренера теперь будет целым))))))))))
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nikovitek
1481570566
интересно он когда дома футбол смотрит тоже качается?
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NoN141
1481753270
а за себя будешь переживать?
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