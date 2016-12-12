Слуцкий: «Желаю удачи Гончаренко в ЦСКА. Буду сильно переживать за него»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о перерыве в своей карьере, а также пожелал удачи своему другу и коллеге Виктору Гончаренко, который в ближайшее время возглавит армейский клуб.

– Удается сейчас мыслями не возвращаться в большой футбол?

– Да.

– Зная собственный характер – какую паузу попросит организм?

– Не знаю. Честно. Это для меня самого загадка.

– Что скажете о своем преемнике? Воспринял его народ настороженно.

– Гончаренко – мой товарищ. Не очень этично описывать дружбу. Могу пожелать ему большой удачи. И творческой, и спортивной, и личной. Буду сильно за него переживать.