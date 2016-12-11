Смолов: «Чем лучше буду играть за «Краснодар», тем ближе будет реализация мечты – уехать в Европу»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился мнением об интересе к нему со стороны европейских клубов. По словам футболиста, играть за рубежом – его мечта. Напомним, ранее сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».

«Давайте честно, у меня есть мечта и громадное желание поиграть за рубежом, в лучших чемпионатах Европы. И понятно, что последнее время на эту тему есть ряд контактов. Но я не хотел бы называть какие-то конкретные команды, потому что главное сегодня другое. У меня контракт с футбольным клубом «Краснодар», и чем лучше я буду за него выступать, тем ближе будет реализация моей мечты. Вот что главное было и будет в ближайшее время», – сказал Смолов.