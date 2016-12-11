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  • Смолов: «Чем лучше буду играть за «Краснодар», тем ближе будет реализация мечты – уехать в Европу»

Смолов: «Чем лучше буду играть за «Краснодар», тем ближе будет реализация мечты – уехать в Европу»

11 декабря 2016, 20:24
7

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился мнением об интересе к нему со стороны европейских клубов. По словам футболиста, играть за рубежом – его мечта. Напомним, ранее сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии».

«Давайте честно, у меня есть мечта и громадное желание поиграть за рубежом, в лучших чемпионатах Европы. И понятно, что последнее время на эту тему есть ряд контактов. Но я не хотел бы называть какие-то конкретные команды, потому что главное сегодня другое. У меня контракт с футбольным клубом «Краснодар», и чем лучше я буду за него выступать, тем ближе будет реализация моей мечты. Вот что главное было и будет в ближайшее время», – сказал Смолов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (7)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ASR77
1481477491
правильно Федя говоришь! ПРАВИЛЬНО
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Борис23
1481477950
Давай старайся, а то как Кокорин закончишь.
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lebron777
1481478529
Давай только в какой нибудь чтоб в еврокубках заявлена была, а если Лига чемпионов даже , так вообще краса будешь) успехов Федя
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Par Mezan
1481478824
...А из Европы - в Казахстан. Дорога протоптана. Счастливого пути!
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ilichkadr
1481482292
Давай, Федя! Нанеси на лоб тату "Магнит" и будешь вечным Конифеевым в Краснодаре.
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Опять не угадал
1481493717
логично
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1481528533
До прихода Смолова Краснодар играл интереснее, да и результаты были получше. На данный момент клуб дал Фёдору больше, чем Фёдор клубу. Его продажа в топовый чемпионат будет полезна для Краснодара и со спортивной, и с финансовой точек зрения.
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