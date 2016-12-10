Защитник «Тоттенхэма» Уокер считает, что «Манчестер Юнайтед» всегда будет бороться за чемпионство

Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер поделился ожиданиями от матча 15-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед». По словам футболиста, на лондонский клуб оказывается дополнительно давление после вылета из Лиги чемпионов.

«У «МЮ» фантастический состав, каждый игрок – звезда. Эта команда всегда будет претендовать на чемпионство, но, надеюсь, что мы покажем классный футбол и победим. Да, на нас оказывается огромное давление после вылета из Лиги чемпионов, но в прошлом сезоне команда показала, что умеет с этим справляться. Надеюсь, мы сможем сделать то же, что и год назад: прибавим и попадем в первую четверку», – сказал Уокер.

Матч состоится 11 декабря и начнется в 17:15 по московскому времени. «Бомбардир» предлагает текстовую трансляцию данной встречи.