Погба: «С каждым матчем Мхитарян будет прибавлять»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба уверен, что его партнер по амплуа Генрих Мхитарян сумеет в скором времени проявить себя в полной мере. Армянин в последнее время не слишком часто попадает в состав манкунианцев, однако в последнем матче, в котором «красные дьяволы» встречались с «Зарей» (2:0) в Лиге Европы, ему удалось отметиться первым забитым мячом в футболке «МЮ».

«Нам хорошо известно, на что он способен. Теперь он получает больше времени на поле, а следовательно – больше возможностей проявить себя. Генрих лишь в начале пути и намерен продолжать в том же духе, а это как раз то, что требуется команде», – сказал Погба.