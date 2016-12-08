Гендиректор «Уфы»: «На сегодняшний день Гончаренко остается главным тренером команды»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов отставил без комментариев возможный уход главного тренера команды Виктора Гончаренко в ЦСКА. Напомним, ранее ряд СМИ заявили, что именно белорусский специалист является наиболее вероятной заменой Леониду Слуцкому.

«Сегодня не будет никаких громких новостей. О том, что всех интересует, мы расскажем в понедельник. На сегодняшний момент Виктор Гончаренко остается главным тренером «Уфы». Больше никаких комментариев не будет, все скажем 12 декабря», – сказал Газизов.