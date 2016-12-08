Билялетдинов: «Для «Тоттенхэма» игра с ЦСКА была словно спарринг на сборах»

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов считает, что игроки ЦСКА выглядели как спарринг-партнеры «Тоттенхэма» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, что англичане победили со счетом 3:1.

«Сказалось физическое состояние игроков – они позволяли соперникам делать практически все. Сложилось впечатление, что они исполняют роль спарринг-партнеров, как это бывает на тренировочных сборах. Выглядело все так, словно они играют в замедленном темпе. Не знаю, с чем это связано, с физическим или психологическим состоянием, но игроки «Тоттенхэма» чувствовали себя вольготно, и поэтому беспрепятственно доходили до ворот и создавали голевые моменты.

Надежда появилась после забитого гола. Думал, что мяч сможет встряхнуть команду. Но все прошло опять же почти без эмоций, только Алан Дзагоев порадовал. Сложилось впечатление, что они (армейцы) не то, чтобы не верили в победу, но от поражения сильно не расстроились бы. В команде не было внутреннего огня.

Кроме Игоря Акинфеева выделить некого, он держал достаточно высокий уровень. Понятно, что Алан Дзагоев находится не в самых лучших кондициях, а все остальные отбегали матч в одном монотонном режиме», – заявил он.